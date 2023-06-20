Зелена вода… І пустеля замість моря!

Факти тижня дізнавалися, що надалі буде із питною водою в постраждалих регіонах.

Місцевий житель Артем тепер гуляє по дну із металошукачем, сподівається, може, знайде щось корисне…

А не так давно приходив сюди із вудкою рибалити.

– Ну метрів два, два з половиною тут була глибина. Брали вудочки, бичка ловили, карася на закидушку , за раками пірнали, он їх скільки там зараз померлих, – говорить Артем.

Поки в Херсоні й області сходить велика вода, сусідня, Дніпропетровська, отримала під боком справжню пустелю! Здавалося б, просто неможливо перетворити ціле море з 12 мільярдами тонн води – на пустелю, але це сталося…

У Запорізькій області, через обміління Каховського водосховища, на землі – сотні кілограмів мертвої риби…

Тепер маємо тут солончаковий сухий грунт, і найголовніше – прибережні міста й села не просто лишилися без води, вони позбавлені доступу до води.

Рівень води впав більш ніж на 12 метрів! У результаті, багато населених пунктів Дніпропетровської і Запорізької областей – як на підконтрольній, так і на окупованій території, лишилися без води.

А у сусідніх – Миколаївській і Херсонській – її якість лишається під великим питанням.

Вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше за норму. Уся акваторія нижче Каховської дамби непридатна для використання і купання, – зазначають у МОЗі.

Те саме стосується і води у Чорному морі.

У деяких містах і селах Дніпропетровської області вже гостро стоїть проблема із питною водою.

Міська влада Кривого Рогу вже закликає економити воду, бо питання її запасів може постати вже завтра.

У півмільйонному місті металургів обговорюють подачу води погодинно. А в Нікополі створили спеціальні пункти видачі, воду везуть туди цистернами.

Люди набирають воду в усі можливі тари – великі бутлі, п’ятилітрові банки і навіть “півторачки”!

– Вода технічна! Яку привозять, таку і беремо. Помитися, щось приготувати, кип’ятимо її, фільтруємо, якось же треба виходити з цього становища, – говорить місцева жителька Люда.

При цьому Нікополь постійно під прицілом ворожої артилерії. Росіяни буквально полюють на от такі пункти видачі води. І вже кілька разів намагалися їх обстрілювати.

Аби забезпечити людей водою – місцева влада хоче побудувати водогін із Запоріжжя. І на це вже виділено гроші.

Ще гірша ситуація у навколишніх селах. Там немає води ані в колодязях, ані в свердловинах. Селяни намагалися зробити запас в ямах-басейнах, але тепер збирають навіть дощову воду!

Що вже казати про полив городів. Пані Людмила має цілі полуничні поля. Був стабільний заробіток і гроші на прожиття. Воду, як і сусіди, брала із Каховського водосховища, що робити тепер – геть не знає…

– Без поливу воно все помре, просто все помре, – бідкається жінка.

Вода, якої так не вистачає Дніпропетровській та Запорізьській, потроху відходить у Херсонській і Миколаївській областях. Вона стояла тут в хатах по дах і знищила все.

Та найстрашніше навіть не це, кажуть вчені. А те, що вода навколо стала буквально отруйною.

Повінь принесла по річці вгору все, що змітала на своєму шляху: меблі, очерет, чиїсь речі, вони і досі валяються по вулиці. Місцевий житель Анатолій каже – запах був такий, що до двору було не підійти.

Для південних регіонів це колосальний екологічний виклик. Бо ж є ризик спалахів серйозні захворювань – таких, як, приміром, холера.

Аби себе убезпечити, люди дотримуються усіх рекомендацій влади. Воду не п’ють навіть зі свердловини, доки не буде доведено, що вона придатна до вживання.

Крім того, жителям роздають знезаражувальні препарати. А питну воду привозять волонтери.

У місцях підтоплень через погіршення показників води також заборонено купатися і ловлити рибу. Але як багато часу знадобиться, аби подолати наслідки такого масштабного лиха, і коли зрештою вода очиститься – поки прогнози досить розмиті.

Це може бути й декілька місяців, це може бути рік. Це, на жаль, може бути й більше. Люди ще не розуміють, коли зможуть сіяти продукцію чи садити якісь овочі, щоб вони теж не стали отруйними.

Безсумнівно, те, що тут сталося, є однією з найбільших техногенний катастроф XXI століття і важким злочином екоциду. Окупанти за нього відповідатимуть!

Але важливо, що вже зараз українці об’єднуються, солідаризуються та разом ведуть боротьбу з цим нещастям.

Джерело: Факти тижня

Фото: Софія Богуцька