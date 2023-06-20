Зеленая вода… И пустыня вместо моря!

Факти тижня узнавали, что в дальнейшем будет с питьевой водой в пострадавших регионах.

Местный житель Артем теперь гуляет по дну с металлоискателем, надеется, вдруг найдет что-то полезное…

А не так давно приходил сюда с удочкой рыбачить.

— Ну метра два, два с половиной здесь была глубина. Брали удочки, бычка ловили, карася на закидушку, за раками ныряли, вон их сколько там сейчас умерших, — говорит Артем.

Пока в Херсоне и области сходит большая вода, соседняя, Днепропетровская, получила под боком настоящую пустыню! Казалось бы, просто невозможно превратить целое море с 12 миллиардами тонн воды — в пустыню, но это произошло…

В Запорожской области, из-за обмеления Каховского водохранилища, на земле – сотни килограммов мертвой рыбы…

Теперь имеем здесь солончаковый сухой грунт, и самое главное — прибрежные города и села не просто остались без воды, они лишены доступа к воде.

Уровень воды упал более чем на 12 метров! В результате, многие населенные пункты Днепропетровской и Запорожской областей — как на подконтрольной, так и на оккупированной территории, остались без воды.

А в соседних — Николаевской и Херсонской — ее качество остается под большим вопросом.

Вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Вся акватория ниже Каховской дамбы непригодна для использования и купания, отмечают в Минздраве.

То же касается и воды в Черном море.

В некоторых городах и селах Днепропетровской области остро встала проблема с питьевой водой.

Городская власть Кривого Рога уже призывает экономить воду, потому что вопрос ее запасов может возникнуть уже завтра.

В полумиллионном городе металлургов обсуждают подачу воды почасово. А в Никополе создали специальные пункты выдачи, воду везут туда цистернами.

Люди набирают воду во все возможные тары — большие бутыли, пятилитровые банки и даже “полторашки”!

— Вода техническая! Какую привозят, такую и берем. Помыться, что-то приготовить, кипятим ее, фильтруем, как-то же надо выходит из этого положения, — говорит местная жительница Люда.

При этом Никополь постоянно под прицелом вражеской артиллерии. Россияне буквально охотятся на вот такие пункты выдачи воды. И уже несколько раз пытались их обстреливать.

Чтобы обеспечить людей водой — местные власти хотят построить водопровод из Запорожья. И на это уже выделены деньги.

Еще хуже ситуация в окрестных селах. Там нет воды ни в колодцах, ни в скважинах. Селяне пытались сделать запас в ямах-бассейнах, но теперь собирают даже дождевую воду!

Что уж говорить о поливе огородов. У Людмилы есть целые клубничные поля. Был стабильный заработок и деньги на жизнь. Воду, как и соседи, брала из Каховского водохранилища, что делать теперь — совсем не знает…

— Без полива оно все умрет, просто все умрет, — жалуется женщина.

Вода, которой так не хватает Днепропетровской и Запорожской, понемногу отходит в Херсонской и Николаевской областях. Она стояла здесь в домах по крышу и уничтожила все.

Но самое страшное даже не это, говорят ученые. А то, что вокруг вода стала буквально ядовитой.

Наводнение принесло по реке все, что вода сметала на своем пути: мебель, камыш, чьи-то вещи, они до сих пор валяются по улице. Местный житель Анатолий говорит — запах был такой, что ко двору было не подойти.

Для южных регионов это колоссальный экологический вызов. Ведь есть риск вспышек серьезных заболеваний — таких, как, например, холера.

Чтобы себя обезопасить люди следуют всем рекомендациям властей. Воду не пьют даже из скважины, пока не будет доказано, что она пригодна к употреблению.

Кроме того, жителям раздают обеззараживающие препараты. А питьевую воду привозят волонтеры.

В местах подтоплений из-за ухудшения показателей воды также запрещено купаться и вылавливать рыбу. Но как много времени понадобится, чтобы преодолеть последствия такого масштабного бедствия и когда в конце концов вода очистится — пока прогнозы достаточно размыты.

Это может быть и несколько месяцев, это может быть год. Это, к сожалению, может быть и больше. Люди еще не понимают, когда смогут сеять продукцию или сажать какие-то овощи, чтобы они тоже не стали ядовитыми.

Несомненно, то, что здесь произошло, является одной из крупнейших техногенный катастроф XXI века и тяжелым преступлением экоцида. Оккупанты за него ответят!

Но важно, что уже сейчас украинцы объединяются, солидаризируются и вместе ведут борьбу с этим несчастьем.

Источник: Факти тижня

Фото: Софія Богуцька