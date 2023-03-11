Пара планувала одружитися, але 3 березня обидва потрапили під мінометний обстріл в Донецькій області.

Вони разом почули гучний вибух снаряда. Станіславу відірвало руку, він отримав важке поранення живота.

Олена витягувала коханого з-під обстрілу, хоча сама теж була поранена у ногу та в шию.

Зараз дивляться

Їх обох доправили до Дніпра в лікарню Мечникова.

– При надходженні Станіслав був у вкрай важкому стані: кома, дихав за допомогою апарата, – написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор лікарні Сергій Риженко. – Досвідчений хірург Костянтин Кравченко провів дві операції, рятуючи йому життя.

В Олени хірурги дістали уламки з шиї та ноги, вона швидко йде на одужання, але ще пересувається на візочку.

Станіслав все ще залишається в реанімації, він дуже слабкий.

Та закохані можуть розмовляти безперервно, тримати один одного за руки. Посміхаються, мріють про дім та подальше палке кохання.

Наразі Станіславу вкрай важлива любов Олени.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко