Будущее и судьбу Елены и Станислава спасли медики больницы Мечникова в Днепре.
Пара планировала жениться, но 3 марта оба попали под минометный обстрел в Донецкой области.
Они вместе услышали громкий взрыв снаряда. Станиславу оторвало руку, он получил тяжелое ранение живота.
Елена вытаскивала любимого из-под обстрела, хотя сама тоже была ранена в ногу и в шею.
Их обоих доставили в Днепр в больницу Мечникова.
— При поступлении Станислав был в крайне тяжелом состоянии: кома, дышал с помощью аппарата, — написал на своей странице в Facebook гендиректор больницы Сергей Рыженко. – Опытный хирург Константин Кравченко провел две операции, спасая ему жизнь.
У Елены хирурги достали осколки из шеи и ноги, она быстро идет на поправку, но еще передвигается на коляске.
Станислав все еще остается в реанимации, он очень слаб.
Но влюбленные могут говорить беспрерывно, держать друг друга за руки. Улыбаются, мечтают о доме и дальнейшей страстной любви.
Станиславу крайне важна любовь Елены.
Источник: Сергей Риженко
Фото: Сергей Риженко