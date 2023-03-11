Будущее и судьбу Елены и Станислава спасли медики больницы Мечникова в Днепре.

Пара планировала жениться, но 3 марта оба попали под минометный обстрел в Донецкой области.

Они вместе услышали громкий взрыв снаряда. Станиславу оторвало руку, он получил тяжелое ранение живота.

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Елена вытаскивала любимого из-под обстрела, хотя сама тоже была ранена в ногу и в шею.

Их обоих доставили в Днепр в больницу Мечникова.

— При поступлении Станислав был в крайне тяжелом состоянии: кома, дышал с помощью аппарата, — написал на своей странице в Facebook гендиректор больницы Сергей Рыженко. – Опытный хирург Константин Кравченко провел две операции, спасая ему жизнь.

У Елены хирурги достали осколки из шеи и ноги, она быстро идет на поправку, но еще передвигается на коляске.

Станислав все еще остается в реанимации, он очень слаб.

Но влюбленные могут говорить беспрерывно, держать друг друга за руки. Улыбаются, мечтают о доме и дальнейшей страстной любви.

Станиславу крайне важна любовь Елены.

Источник: Сергей Риженко

Фото: Сергей Риженко