Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт евакуації на базі одного з медзакладів Херсона. Там він поспілкувався з людьми, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.
– Ви зараз проходите це важке випробування. Ми допоможемо, і все, що треба відновити, ми відбудуємо. Дякую вам і бажаю здоров’я, – пообіцяв Зеленський.
Він також подякував усьому персоналу медзакладу за роботу навіть під обстрілами.
Читайте також:600 тис. таблеток: на підтоплених територіях роздадуть препарати для обеззараження води
– Ви – героїчні люди, – сказав Президент.
Джерело: Zelenskiy/Official