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Подякував медикам за роботу: Зеленський відвідав пункт евакуації в Херсоні

8 Червня 2023, 14:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Зеленський в Херсоні
Джерело: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт евакуації на базі одного з медзакладів Херсона. Там він поспілкувався з людьми, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

– Ви зараз проходите це важке випробування. Ми допоможемо, і все, що треба відновити, ми відбудуємо. Дякую вам і бажаю здоров’я, – пообіцяв Зеленський.

Він також подякував усьому персоналу медзакладу за роботу навіть під обстрілами.

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– Ви – героїчні люди, – сказав Президент.

Джерело: Zelenskiy/Official

Теги
Володимир Зеленський Евакуація Каховська ГЕС Медики Херсон
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