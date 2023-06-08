Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт евакуації на базі одного з медзакладів Херсона. Там він поспілкувався з людьми, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

– Ви зараз проходите це важке випробування. Ми допоможемо, і все, що треба відновити, ми відбудуємо. Дякую вам і бажаю здоров’я, – пообіцяв Зеленський.

Він також подякував усьому персоналу медзакладу за роботу навіть під обстрілами.

– Ви – героїчні люди, – сказав Президент.

Джерело: Zelenskiy/Official