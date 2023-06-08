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Поблагодарил медиков за работу: Зеленский посетил пункт эвакуации в Херсоне

8 июня 2023, 14:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Зеленський в Херсоні
Источник: Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт эвакуации на базе одного из медучреждений Херсона. Там он пообщался с людьми, которые пострадали в результате разрушения Каховской ГЭС.

— Вы сейчас проходите это тяжелое испытание. Мы поможем, и все, что надо восстановить, мы отстроим. Спасибо вам и желаю здоровья, — пообещал Зеленский.

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Он также поблагодарил весь персонал медучреждения за работу даже под обстрелами.

— Вы — героические люди, — сказал Президент.

Источник: Zelenskiy/Official

Теги
Владимир Зеленский Евакуація Каховська ГЕС Медики Херсон
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