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Помилочка вийшла: замість привітання з Різдвом клініка повідомила клієнтам, що у них рак

30 Грудня 2022, 09:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Адміністрація медичного центру Askern, розташованого в британському Донкастері, 23 грудня розіслала пацієнтам хірургічного відділення замість привітання з Різдвом повідомлення про те, що у них агресивна форма раку з метастазами.

Повідомляється, що в посланні також пропонувалося заповнити форму, що дозволяє людям з невиліковними захворюваннями отримати певні пільги.

Зазначається, що приблизно через годину пацієнти отримали другий лист з поясненнями, що сталася помилка, і їм повинні були побажати щасливого Різдва.

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– Перше, про що я подумав: це якийсь поганий жарт? Для мене це стало повним сюрпризом… Я рідко звертаюся до лікарів, а тут раптом рак, – розповів один з тих, хто отримав лист, Чарльз Чегвін.

За його словами, цього достатньо, щоб зламати будь-яку людину. Сказати людям за кілька днів до Різдва, що у них рак легень в термінальній стадії, це вже занадто, обурився Чегвін.

– А якщо людина дійсно хвора? Їй спочатку кажуть, що у неї рак, потім – що це мала бути Різдвяна листівка, а потім знову: ні, у вас таки рак, – обурюється пацієнт клініки.

Повідомляється, що медичний центр Askern, який має 8 тис. пацієнтів, не зміг прокоментувати інцидент.

Джерело
BBC Україна
Теги
Британія листівки Онкологія Різдво
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