Администрация медицинского центра Askern, расположенного в британском Донкастере, 23 декабря разослала пациентам хирургического отделения вместо поздравления с Рождеством сообщение о том, что у них агрессивная форма рака с метастазами.

Сообщается, что в послании также предлагалось заполнить форму, позволяющую людям с неизлечимыми заболеваниями получить определенные льготы.

Отмечается, что примерно через час пациенты получили второе письмо с объяснениями, что произошла ошибка, и им должны были пожелать счастливого Рождества.

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— Первое, о чем я подумал: это какая-то плохая шутка? Для меня это стало полным сюрпризом… Я редко обращаюсь к врачам, а тут вдруг рак, — рассказал один из тех, кто получил письмо, Чарльз Чегвин.

По его словам, этого достаточно, чтобы сломить любого человека. Сказать людям за несколько дней до Рождества, что у них рак легких в терминальной стадии, это уже слишком, возмутился Чегвин.

— А если человек действительно болен? Ему сначала говорят, что у него рак, потом — что это должна была быть рождественская открытка, а потом снова: нет, у вас таки рак, — негодует пациент клиники.

Сообщается, что медицинский центр Askern, который имеет 8 тыс. пациентов, не смог прокомментировать инцидент.