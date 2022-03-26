З початку пандемії Covid-19, станом на ранок, 26 березня, у світі зареєстровано 479 млн 5 тис. 560 випадків інфікування смертельно небезпечним вірусом.

Про це повідомили експерти американського університету Джонса Хопкінса.

Відзначається, що з початку поширення коронавірусу по країнах світу від ускладнень, викликаних інфекцією, померли 6 млн 114 тис.

Більш ніж 20 млн випадків зараження Covid-19 зареєстровано в США, Індії, Бразилії, Франції та Великобританії.

Число інфікованих і померли від наслідків зараження відповідно склало:

США – 79 млн 936 тис. 777 і 976 тис. 505;

Індія – 43 млн 16 тис. 372 і 516 тис. 755;

Бразилія – 29 млн 809 тис. 769 і 658 тис. 855;

Франція – 24 млн 967 тис. 222 і 142 тис. 597;

Велика Британія – 20 млн 848 тис. 912 і 165 тис. 46.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних по найважливіших світових подіях, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 788,1.

У США на 1 млн жителів померли 3 тис. осіб, Індії – 371, Бразилії – 3 тис. 61, Франції – 2 тис. 161, Великої Британії – 2 тис. 401.

Дані на ранок п’ятниці, 25 березня, і суботи, 26 березня, по Києву не оновлювалися.