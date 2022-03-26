С начала пандемии Covid-19, по состоянию на утро, 26 марта, в мире зарегистрировано 479 млн 5 тыс. 560 случаев инфицирования смертельно опасным вирусом.

Об этом сообщили эксперты американского университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что с начала распространения коронавируса по странам мира от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 6 млн 114 тыс. 208 человек.

Более чем 20 млн случаев заражения Covid-19 зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США — 79 млн 936 тыс. 777 и 976 тыс. 505;

Индия — 43 млн 16 тыс. 372 и 516 тыс. 755;

Бразилия — 29 млн 809 тыс. 769 и 658 тыс. 855;

Франция — 24 млн 967 тыс. 222 и 142 тыс. 597;

Великобритания — 20 млн 848 тыс. 912 и 165 тыс. 46.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 788,1.

В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. человек, Индии — 371, Бразилии — 3 тыс. 61, Франции — 2 тыс. 161 Великобритании — 2 тыс. 401.

Данные на утро пятницы, 25 марта, и субботы, 26 марта, по Киеву не обновлялись.