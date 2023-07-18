Лікарі львівського Охматдиту, завдяки професійним злагодженим діям, фактично повернули з того світу 12-річного Святослава.

Стан хлопчика, якого без ознак життя витягнули з озера, був вкрай важким. Сатурація 70, нестабільна гіподинаміка, кровотеча із інтубаційної трубки та кров’янисті виділення із прямої кишки.

– У хлопчика був набряк легень і РДС 3-го ступеня. З легень санувалась велика кількість кровянисто-пінистої мокроти. Усе разом – клініка катехоламінового шоку, – розповідає завідувачка відділення реанімації Віра Приймакова.

Лікарям-реаніматологам вдалося не тільки стабілізувати ситуацію, а й припинити руйнівні процеси.

Сьогодні Святослава зняли зі штучної вентиляції легень. Є позитивна динаміка.

Сім’я Святослава з Новояворівська. Мама – медсестра, батько – захисник України. Загинув на фронті. Мама не могла втратити ще й синочка.

В один із спекотних днів Святослав пішов гуляти з другом до місцевого озера. Як тут не скупатися. В одну мить хлопчик пішов під воду. Можливо його вхопила судома. Доки друг кликав дорослих, доки шукали і витягали хлопчика, пройшов певний час.

До шпиталю 12-річний Святослав поступив у вкрай важкому стані із діагнозом – утоплення у прісній воді.

– Утоплення у прісній воді є одним із найгіршим, бо прісна вода дуже швидко всмоктується і створює набряк легень, – пояснює Віра Приймакова.

Значно пізніше вода проникає в кров із шлунка та кишківника. Виникає гіперволемія з вираженою гемодилюцією, гемолізом, гіперкаліємією, гіпонатріємією, гіпокальціємією, гіпохлоремією, гіпопротеїнемією…

Ці складні словосполучення насправді означають, що у Святослава фактично не було шансів на порятунок.

Хлопчик пережив гіпоксію, тобто тривале кисневе голодування. Це усе негативно впливає на мозок та на інші органи.

Проте, лікарі не здавалися, боролися за життя маленького пацієнта. І отримали таку важку і таку жадану перемогу.

– Дуже вдячна лікарям Охматдиту, зокрема Вірі Приймаковій, які фактично сотворили справжнє диво. Буду молитися за весь персонал усе життя, – каже мама Святослава Галина.

Зараз хлопець поступово відновлюється.

Джерело і фото: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит