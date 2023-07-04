Складну вроджену ваду новонародженому хлопчику усунули за одне оперативне втручання. Це найвища оцінка роботи хірургів львівської лікарні Святого Миколая. Раніше дітлахи, що мали нещастя народитися з кишківником поза черевною порожниною, були приречені.

Подружжю з Львівщини, яке очікувало первістка, так і сказали під час першого ж планового УЗД, вада плода дуже складна і майже безнадійна, краще перервати вагітність.

Багато хто і погодився б. Але ці батьки – ні.

Діагноз гастрошизис – неприродне положення кишківника – спочатку налякав, а потім змусив батьків через інтернет шукати, хто в Україні робить операції з усунення такого дефекту.

І вони знайшли дитячого хірурга Галину Курило, яка у львівській лікарні Святого Миколая зробила не одну операцію дітям з різними вродженими вадами.

Після зустрічі з лікаркою трохи відлягло від серця. З’явилася надія, що у їхнього синочка є реальний шанс не просто вижити, а й нормально розвиватися.

Хлопчик з’явився на світ 5 червня у пологовому відділенні дитячої лікарні з вагою 3 кг і його відразу передали у руки хірургів. При таких вроджених вадах дуже важливо поставити кишківник на місце, доки він ще не контактував з повітрям.

Тож дитя у перші години після народження вже було на операційному столі. Тут виявилася, що у новонародженого є і ще одна проблема – кишкова непрохідність.

Частина кишківника приросла у неправильному положенні, деякі петлі перекрутилися. Аномалії складні, але лікарі прийняли це як виклик.

Операція, яку проводили, окрім Галини Курило, ще й хірург Софія Тихомирова, анестезіолог Денис Сурков і реаніматолог Володимир Чуйко, тривала близько п’яти годин.

Спочатку хірурги роз’єднали усі спайки, усунули кишкову непрохідність, перекручення петель і акуратно вклали кишківник у черевну порожнину.

Це тільки перелік послідовних злагоджених дій операційної бригади. Якщо у них і були сумніви, то їх просто відкинули. Та й малюк показав бійцівський характер. Усе стійко витримав.

Уже на третій день після операції почав їсти. За неповний місяць хлопчик набрав 600 г ваги.

Під пупком у дитини можна помітити дуже акуратний невеликий шрам від розрізу.

– Дивуюся, як через такий невеликий розріз хірурги змогли зробити таку складну операцію, – каже мама хлопчика.

Діти з гастрошизисом народжуються доволі часто. Лише в дитячій лікарні св. Миколая за перших півроку прооперували вже п’ятьох новонароджених.

Минулого тижня щаслива мама з малюком приїжджала до лікарні на контрольний огляд. І батьки, і лікарі станом дитини задоволені.

– Кишківник дитини справляється. Хлопчик їсть грудне молоко і прекрасно його толерує. Малюк набирає вагу, як усі здорові немовлята, – каже Галина Курило.

Батьки тепер переконані, що й надалі з їхнім сином усе буде гаразд.