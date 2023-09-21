Молодий рибалка отримав травму обличчя, увігнавши гачок з вудки у щоку та нижню повіку.

З цією травмою 9-річний хлопчик був доставлений до Рівненської обласної дитячої лікарні, де дитину оглянув лікар-офтальмолог Віталій Піщук.

Було проведено оперативну інтервенцію під місцевим знеболенням, під час якої гачок було видалено та накладено шви. Після цього юного пацієнта виписали додому.

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Лікарі наголошують, що намагатися вирішити такі проблеми самостійно небезпечно. Треба довіряти лікування тільки професіоналам.

Источник и фото: Ровенская областная детская больница