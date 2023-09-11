Двоє дівчаток і троє хлопців з Дніпропетровщини з діагнозом глухота пройшли успішну кохлеарну імплантацію.
Цьому передувало складне хірургічне втручання, під час якого лікарі вживляли маленьким пацієнтам спеціальні приймачі у внутрішнє вухо.
Двоє з п’яти дітей пройшли двобічну кохлеарну імплантацію, тобто були протезовані обидва вуха. Після двомісячного відновлення було здійснено підключення зовнішнього блоку імпланта.
– Став свідком дива, за яким стоїть кропітка праця величезної кількості людей. Медиків, а ще батьків, котрим одного разу повідомили – у вашої дитини глухота, – сказав начальник ОВА Сергій Лисак.
За його словами, процедуру з відновлення слуху здійснено за кошт державного бюджету, що є важливим кроком у покращенні якості життя дітей та їхніх сімей.
Джерело і фото: Дніпровська державна адміністрація