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Прем’єр-міністр Канади Трюдо захворів на коронавірус

31 Січня 2022, 18:00
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Джастін Трюдо
Джерело: Depositphotos

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він написав у соціальних мережах.

– Сьогодні зранку я отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Я почуваюся добре й продовжу цього тижня працювати дистанційно, дотримуючись вказівок органів охорони здоров’я, – зазначив Трюдо.

Політик та його сім’я перебували в ізоляції протягом декількох днів після зараження Covid-19. За даними канцелярії прем’єр-міністра, принаймні в одного з його дітей також був позитивний результат тесту.

Водночас він закликав усіх зробити бустерне щеплення від коронавірусу.

Минулого тижня прем’єр-міністр оголосив, що перебував у близькому контакті із хворим на коронавірус, тому для перестороги вирішив самоізолюватися.

Також Трюдо  разом з сім’єю виїхали з Оттави через побоювання навколо безпеки. Це пов’язано з тим, що у столиці тривають гучні протести тих, хто виступає проти Covid-обмежень та обов’язкової вакцинації.

У Верховні Раді України на Covid-19 хворіють 28 нардепів та 78 працівників апарату. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Джастін Трюдо

Теги
Джастін Трюдо , Канада , Коронавірус Covid-19
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