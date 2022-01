Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він написав у соціальних мережах.

Політик та його сім’я перебували в ізоляції протягом декількох днів після зараження Covid-19. За даними канцелярії прем’єр-міністра, принаймні в одного з його дітей також був позитивний результат тесту.

Водночас він закликав усіх зробити бустерне щеплення від коронавірусу.

Минулого тижня прем’єр-міністр оголосив, що перебував у близькому контакті із хворим на коронавірус, тому для перестороги вирішив самоізолюватися.

Ce matin, j’ai eu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Je me sens bien, et je vais continuer de travailler à distance cette semaine, conformément aux consignes de la santé publique. S’il vous plaît, allez vous faire vacciner et recevoir la dose de rappel.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022