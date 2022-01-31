У Верховній Раді на Covid-19 хворіють 28 нардепів та 78 працівників апарату, повідомив речник ВР Руслан Стефанчук.

– Я констатую… погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Ви бачите цифри. У тому числі вона погіршилася серед народних депутатів України та працівників апарату. За тією інформацією, яка я маю, станом на сьогодні 28 народних депутатів та 78 працівників апарату. Але цифри ще уточнюються, зараз лише початок дня, і вони можуть бути й більшими”, – сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп парламенту.

Він зазначив, також на брифінгу, що 90% нардепів вакциновані, та це інформація ще з тих часів, коли вводився режим доступу до парламенту з документами про вакцинацію. Стефанчук додав, що “близько 90% дали інформацію, що вони вакциновані”.

На даний час оновленої інформації про кількість вакцинованих народних депутатів немає.

Він закликав народних обранців дотримуватися маскового режиму та продовжити тестування на Covid-19 у медичних лабораторіях, одна з яких 17 січня відкрилася на вулиці Шовковичній.

Нинішній спалах коронавірусу в Україні обумовлений штамом Омікрон, який має набагато більшу здатність заражати, ніж попередні варіанти (Альфа, Дельта).

Про це повідомив директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.