108-річна Ада Деніел, яка живе в будинку для літніх людей у невеликому британському містечку Дербішир, на запитання про секрет свого довголіття відповіла, що варто заводити собак, а не дітей.

Care home flooded with cards for resident’s 108th birthday https://t.co/3l8ylX5GDw — BBC News (UK) (@BBCNews) June 1, 2023

Як розповіла журналістам директорка будинку для літніх людей Келлі Гоучер, в Ади ніколи не було дітей, тому що вона надавала перевагу собакам.

– У неї було багато хортів. Вона жила на Стріт-лейн у Ріплі, і всіх її хортів теж звали Стріт-лейн, – каже Гоучер.

Як стало відомо, Деніел народилася 1915 року і пропрацювала на фабриці Белпер 27 років.

За даними сайту Oldest in Britain, любителька собак посідає 65-те місце серед найстаріших жителів Великої Британії.