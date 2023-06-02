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Про дітей і собак: 108-річна британка розкрила несподіваний секрет довголіття

2 Червня 2023, 15:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
літні люди
Джерело: Depositphotos

108-річна Ада Деніел, яка живе в будинку для літніх людей у невеликому британському містечку Дербішир, на запитання про секрет свого довголіття відповіла, що варто заводити собак, а не дітей.

Як розповіла журналістам директорка будинку для літніх людей Келлі Гоучер, в Ади ніколи не було дітей, тому що вона надавала перевагу собакам.

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– У неї було багато хортів. Вона жила на Стріт-лейн у Ріплі, і всіх її хортів теж звали Стріт-лейн, – каже Гоучер.

Як стало відомо, Деніел народилася 1915 року і пропрацювала на фабриці Белпер 27 років.

За даними сайту Oldest in Britain, любителька собак посідає 65-те місце серед найстаріших жителів Великої Британії.

Джерело
ВВС
Теги
Велика Британія Довголіття тривалість життя
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