Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова борються за життя трьох тяжкопоранених воїнів, яким вибухом відірвало ноги.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

За словами медика, професіонали Першої реанімації лікарні під керівництвом Володимира Дубини роблять все можливе, щоб врятувати наших героїв.

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Всі троє, пише Риженко, знаходяться на діалізі, всім трьом вибухом відірвало ноги.

– Станіславу з Кам’янця-Подільського “пощастило” – права нога залишилася, ліву 82-й снаряд зрізав до коліна. Поруч з ним Олександр, який переніс три клінічні смерті, – пише керівник клініки.

І зазначає, що на питання, хто чекає їх вдома, всі троє, які пройшли справжнє пекло, відповідають, що їх чекають рідні, тому що вони для них най-най…

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко