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Прошли через ад, взрывом оторвало ноги: в Днепре спасают жизни троих тяжелораненых защитников

12 декабря 2022, 11:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Мечникова

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова борятся за жизнь троих тяжелораненых воинов, которым взрывом оторвало ноги.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

По словам медика, профессионалы Первой реанимации больницы под руководством Владимира Дубины делают все возможное, чтобы спасти наших героев.

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Все трое, пишет Рыженко, находятся на диализе, всем троим взрывом оторвало ноги.

— Станиславу из Каменец-Подольского “повезло” — правая нога осталась, левую 82-й снаряд срезал до колена. Рядом с ним Александр, который перенес три клинических смерти, — пишет руководитель клиники.

И отмечает, что на вопрос, кто ждет их дома, все трое, прошедшие настоящий ад, отвечают, что их ждут родные, потому что они для них самые-самые…

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко

Теги
Лікарня ім. Мечникова лікування Медики Операция
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