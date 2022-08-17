На Львівщині на базі однієї з клінік відкриється центр, що буде спеціалізуватися на протезуванні для дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або обличчя, а також лікуванні посттравматичного стресового розладу.

До центру Superhumans, так називатиметься проєкт, будуть залучені найкращі медичні спеціалісти із США та ЄС – це понад 100 лікарів.

Згодом на базі центру планується створення освітнього тренінгового центру для медиків з України і світу. Адже зараз українські фахівці накопичують величезний досвід лікування військових травм. В освітньому центрі вони зможуть передавати свій досвід колегам з усього світу.

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Новий медичний центр буде керуватися незалежною Радою директорів та медичною радою. До складу правління проєкту Superhumans приєдналася Олена Зеленська, а до медичної ради – міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– За останні декілька років Україна розпочала активно створювати сучасну систему реабілітації, яка ґрунтується на доказовій реабілітації. З’являється багато прикладів передової практики, вводиться мультидисциплінарний підхід та доказовість у практику надання реабілітаційних послуг, частково оновлюється нормативно-правова база, актуалізуються вимоги щодо освіти та підготовки фахівців з реабілітації, які безпосередньо надають реабілітаційну допомогу, – повідомив Віктор Ляшко.

Безпосередні наслідки війни призводять до збільшення кількості травмованих пацієнтів, які потребують фізичної реабілітації та нових видів реконструктивної хірургії. Все це потребує термінового реагування системи охорони здоров’я та комплексних швидких рішень.

Створення сучасної клініки протезування та реконструкції відбуватиметься шляхом модернізації та переустаткування вже наявної державної лікарні у Львівській області за рахунок благодійних внесків.

Вже у вересні фандрейзингова кампанія на підтримку Superhumans розпочнеться у США. Засновники мають намір також презентувати проєкт у Великобританії та згодом у країнах Європейського Союзу.

– Щодня всі ми бачимо страшні наслідки російської агресії. Росія руйнує не тільки міста та будинки, вона руйнує і калічить наших дітей та дорослих. Вони втрачають руки та ноги. Вони зазнають опіків та поранень, отримують посттравматичний стресовий розлад. Але ми цінуємо кожне життя. Ми будемо боротися за кожну людину. І боротися за те, щоб вона відновилася після будь-якої травми. Щоб отримала всі можливості для повноцінного і щасливого життя, – зазначила Олена Зеленська.

До створення сучасного реабілітаційного центру уже приєдналася зіркова команда амбасадорів, які будуть розповсюджувати інформацію, залучати кошти та професіоналів до проєкту. Зокрема, це рок-зірка Стінг та його дружина, кінорежисерка та активістка Труді Стайлер та інші.

Фото: МОЗ