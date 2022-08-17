Во Львовской области на базе одной из клиник откроется центр, который будет специализироваться на протезировании для взрослых и детей, хирургических операциях по реконструкции и восстановлению изуродованных частей тела или лица, а также лечении посттравматического стрессового расстройства.

В центр Superhumans, так будет называться проект, будут привлечены лучшие медицинские специалисты из США и ЕС – это более 100 врачей.

На базе центра планируется создание образовательного тренингового центра для медиков из Украины и мира. Ведь сейчас украинские специалисты накапливают огромный опыт лечения военных травм. В образовательном центре они могут передавать свой опыт коллегам со всего мира.

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Новый медицинский центр будет управляться независимым Советом директоров и медицинским советом. К составу правления проекта Superhumans присоединилась Елена Зеленская, а в медицинский совет – министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— За последние несколько лет Украина начала активно создавать современную систему реабилитации, основанную на доказательной реабилитации. Появляется много примеров передовой практики, вводится мультидисциплинарный подход и доказательность в практику предоставления реабилитационных услуг, частично обновляется нормативно-правовая база, актуализируются требования по образованию и подготовке специалистов по реабилитации, которые оказывают непосредственно реабилитационную помощь, — сообщил Виктор Ляшко.

Непосредственные последствия войны приводят к увеличению количества травмированных пациентов, нуждающихся в физической реабилитации и новых видах реконструктивной хирургии. Все это требует срочного реагирования системы здравоохранения и быстрых комплексных решений.

Создание современной клиники протезирования и реконструкции будет проходить путем модернизации и переоборудования уже существующей государственной больницы во Львовской области за счет благотворительных взносов.

Уже в сентябре фандрейзинговая кампания в поддержку Superhumans начнется в США. Учредители намерены также презентовать проект в Великобритании и затем в странах Европейского Союза.

– Каждый день все мы видим страшные последствия российской агрессии. Россия разрушает не только города и дома, она разрушает и калечит наших детей и взрослых. Они теряют руки и ноги. Они получают ожоги и ранения, посттравматическое стрессовое расстройство. Но мы ценим каждую жизнь. Мы будем бороться за каждого человека. И бороться за то, чтобы он восстановился после любой травмы. Чтобы получил все возможности для полноценной и счастливой жизни, – отметила Елена Зеленская.

К созданию современного реабилитационного центра уже присоединилась звездная команда послов, которые будут распространять информацию, привлекать средства и профессионалов к проекту. В частности, это рок-звезда Стинг и его жена, кинорежиссер и активистка Труди Стайлер и другие.

Фото: МОЗ