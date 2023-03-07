Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про найважливіші правила прийому лікарських засобів.

– Рецепт, який виписує лікар, чітко регламентує схему прийому ліків. Він враховує індивідуальні особливості організму пацієнта, – пояснили в МОЗ.

Що категорично не можна робити при прийомі ліків

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1. Не можна самовільно зменшувати або змінювати дозування препаратів, яку призначив вам лікар, навіть якщо самопочуття покращилося. Особливо небезпечно це робити при прийомі антибіотиків. Це загрожує антибіотикорезистентністю: бактерії пристосовуються і наступного разу цей антибіотик вам не допоможе.

2. Категорично не можна вживати алкоголь одночасно з прийомом ліків. Практика показує, що при такому поєднанні виникають найбільші ускладнення.

3. Не вживайте ліки, у яких закінчився термін придатності. Менше зло від цього – неефективне лікування, в гіршому ж випадку ви заподієте непоправної шкоди власному здоров’ю.

4. Не використовуйте одночасно кілька лікувальних препаратів, якщо їх необхідно приймати окремо. Навіть нешкідливі для організму ліки в разі одночасного прийому дадуть велике навантаження на шлунок і печінку.

5. І найголовніше – не можна вживати рецептурні препарати без рецепта лікаря.

Тільки медик може підібрати коректну активну речовину, тривалість лікування, частоту і режим прийому, дозування, яке є ефективним і одночасно безпечним, визначати, чи сумісні препарати, які ви приймаєте, і запобігати можливі негативні наслідки.