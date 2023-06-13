76-річна жінка, яку було оголошено померлою в одній із лікарень Еквадору, неабияк налякала своїх родичів, коли під час відспівування раптом постукала по кришці труни. Щодо лікувального закладу розпочато урядове розслідування.

Стало відомо, що медсестру на пенсії Беллу Монтойю госпіталізували після можливого інсульту та зупинки серця. У міністерстві охорони здоров’я Еквадору повідомили, що коли пацієнтка не відреагувала на реанімацію, черговий лікар констатував її смерть.

Син “покійної” розповів, що його мати була непритомною, коли її доставили у відділення невідкладної допомоги. Через кілька годин лікар повідомив йому, що вона мертва, і передав документи, що засвідчують особу, та свідоцтво про смерть.

Потім сім’я відвезла родичку в похоронне бюро і пізніше влаштувала поминки, коли з труни почулися дивні звуки.

– Нас там було близько 20 осіб. Приблизно через п’ять годин після поминок труна почала видавати звуки. Моя мама була загорнута в простирадла і вдарилася об труну головою, а коли ми підійшли, то побачили, що вона важко дихає, – розповів син.

Жінку доправили назад до лікарні в центральному місті Бабахойо, де, за словами міністра охорони здоров’я, вона перебуває в реанімації.

У міністерстві заявили, що проводять розслідування щодо причетних до цієї справи лікарів, сформовано технічний комітет для перевірки того, як лікарня видає свідоцтва про смерть.