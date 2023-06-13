76-летняя женщина, которая была объявлена умершей в одной из больниц Эквадора, изрядно напугала своих родственников, когда во время отпевания вдруг постучала по крышке гроба. В отношении лечебного учреждения начато правительственное расследование.

Стало известно, что медсестра на пенсии Белла Монтойя была госпитализирована после возможного инсульта и остановки сердца. В министерстве здравоохранения Эквадора сообщили, что когда пациентка не отреагировала на реанимацию, дежурный врач констатировал ее смерть.

Сын “покойной” рассказал, что его мать была без сознания, когда ее доставили в отделение неотложной помощи. Через несколько часов врач сообщил ему, что она мертва, и передал документы, удостоверяющие личность, и свидетельство о смерти.

Затем семья отвезла родственницу в похоронное бюро и позже устроила поминки, когда из гроба послышались странные звуки.

— Нас там было около 20 человек. Примерно через пять часов после поминок гроб начал издавать звуки. Моя мама была завернута в простыни и ударилась о гроб головой, а когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит, — рассказал сын.

Женщину доставили обратно в больницу в центральном городе Бабахойо, где, по словам министра здравоохранения, она находится в реанимации.

В министерстве заявили, что проводится расследование в отношении причастных к этому делу врачей, сформирован технический комитет для проверки того, как больница выдает свидетельства о смерти.