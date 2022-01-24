Епідеміологи Університету Піттсбурга в США визначили види діяльності, від яких літні люди відчувають швидку втому. Це може передбачити ймовірність їхньої смерті менш ніж через три роки.

Літні люди, які набрали найвищі бали з точки зору того, наскільки втомленими або виснаженими вони себе почували після занять, що вимагають фізичних зусиль, мали більш ніж в два рази більше шансів померти в наступні 2,7 року в порівнянні з їхніми однолітками, які набрали менше балів.

– Наше дослідження є першим, в якому більш сильна фізична стомлюваність пов’язується з більш ранньою смертю. І навпаки, нижчі бали вказують на більшу енергії та довголіття, – зазначила доцент кафедри епідеміології, провідний автор Ненсі В.Глінн.

Вона та її колеги застосували Пітсбурзьку шкалу стомлюваності до майже 3 тис. учасників віком 60 років і старше. Добровольці оцінили від 0 до 5 балів, наскільки втомленими, на їхню думку, можуть бути після, наприклад, неквапливої 30-хвилинної прогулянки, легкої роботи по дому або важкої роботи в саду.

Подальші дії по цій роботі були завершені в кінці 2019 року, щоб уникнути збільшення смертності від пандемії Covid-19, що дало команді дані про кожного учасника в середньому за 2,7 року.

Після врахування різних факторів, що впливають на смертність, таких як депресія або супутні невиліковні захворювання, вік і стать, команда виявила, що учасники, які набрали 25 балів або вище за Пітсбурзькою шкалою стомлюваності, мали в 2,3 рази більше шансів померти через 2,7 року в порівнянні зі своїми колегами, які набрали менше 25 балів.

– Хоча Пітсбурзька шкала стомлюваності широко використовується в дослідженнях як надійний і чутливий спосіб вимірювання стомлюваності, вона недостатньо затребувана в лікувальних цілях, – сказала Глінн.

Вона підкреслила, що кінцева мета її роботи – розробити методи втручання в області фізичної активності, спрямовані на зниження стомлюваності і тим самим зупинити спадну спіраль порушень фізичних функцій, характерних для процесу старіння.