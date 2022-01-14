Група дослідників з Лондонського Університету Святого Георгія виявила, що люди, які вмирають від серцевого нападу під час або незабаром після сексу, зустрічаються рідко.

У фільмах і телешоу часто зображуються персонажі, особливо літні чоловіки, які вмирають в муках пристрасті від серцевого нападу.

У цій новій роботі вчені вивчили ризик смерті через пристрасть і енергію, що пов’язані з сексом.

Їхня робота полягала в ретельному вивченні історій хвороби пацієнтів в центрі серцевої патології Святого Георгія.

Вивчивши майже 7 тис. пацієнтів, які померли за попередні 16 років від раптового серцевого нападу, вони виявили, що тільки 17 таких, чиї смерті сталися або під час статевого акту, або протягом однієї години після нього, що становить всього 0,2%.

Дослідники відзначають, що в 11 з цих 17 випадків йшлося про далеко не старих чоловіків. Середній вік становив лише 38 років.

Дослідники відзначають, що їхні результати суперечать попереднім дослідженням, які показали, що більшість таких смертей відбувається з літніми чоловіками.

Було виявлено, що у більшості молодих чоловіків, які померли від серцевого нападу під час сексу, вже було захворювання серця. Але у дев’яти таких проблем не було – їхні серця просто перестали битися, явище, відоме як синдром раптової аритмічної смерті. Двоє з 17 померли через розшарування аорти.

Дослідники відзначають, що це найчастіше відбувається у людей, які надмірно тренуються або приймають заборонені препарати, такі як кокаїн, які навантажують серце. Вони також відзначають, що виявили більше смертей серед жінок, ніж очікувалося.

Дослідники дійшли висновку, що більшість людей, в тому числі і похилого віку, не повинні турбуватися про серцевий напад і смерть під час сексу.