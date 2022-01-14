Группа исследователей из Лондонского университета Святого Георгия обнаружила, что люди, умирающие от сердечного приступа во время или вскоре после секса, встречаются редко.

В фильмах и телешоу часто изображаются персонажи, особенно пожилые мужчины, которые умирают в муках страсти от сердечного приступа.

В этой новой работе ученые изучили риск смерти из-за страсти и энергии, связанных с сексом.

Их работа заключалась в тщательном изучении историй болезни пациентов в центре сердечной патологии Святого Георгия. Изучив почти 7 тыс. пациентов, умерших за предыдущие 16 лет от внезапного сердечного приступа, они обнаружили, что только 17 из них произошли либо во время полового акта, либо в течение одного часа после него, что составляет всего 0,2%.

Исследователи отмечают, что 11 из этих 17 случаев были далеко не старыми мужчинами. Средний возраст составлял всего 38 лет.

Исследователи отмечают, что их результаты противоречат предыдущим исследованиям, показавшим, что большинство таких смертей происходит с пожилыми мужчинами.

Но они обнаружили, что у большинства молодых мужчин, умерших от сердечного приступа во время секса, уже было заболевание сердца. Но у девяти таких проблем не было — их сердца просто перестали биться, явление, известное как синдром внезапной аритмической смерти. Двое из 17 умерли из-за расслоения аорты.

Исследователи отмечают, что это чаще всего происходит у людей, которые чрезмерно тренируются или принимают запрещенные препараты. такие как кокаин, которые нагружают сердце. Они также отмечают, что обнаружили больше смертей среди женщин, чем ожидалось.

Исследователи пришли к выводу, что большинству людей, в том числе и пожилым, не нужно беспокоиться о сердечном приступе и смерти во время секса.