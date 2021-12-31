Может ли мужчина имитировать оргазм — ответ сексолога

Бытует мнение, что оргазм имитируют только женщины. Однако это не так. Мужчины также могут иногда притворяться, что получили удовлетворение от секса.

Сексолог Юлия Дамочкина прокомментировала этот вопрос.

— Без проблем (могут имитировать — Ред.). И очень часто это делают, — говорит Юлия Дамочкина.

По ее словам, у большинства мужчин оргазм сопровождается семяизвержением. И некоторые считают, что это одно и то же, однако это не так.

— Люди, которые практикуют даосские техники, могут легко получать оргазм без семяизвержения. Любой мужчина может этому научиться. Некоторые даже могли это случайно сделать, — добавляет она.

При этом если у мужчины не выходит достигнуть удовольствия, он может это имитировать. И делает это для того, чтобы не заподозрили, что у него проблемы с этим.

Все связано с тем, что им сложно признаться в своих проблемах сексуального характера, поэтому они могут прибегать к такому методу.