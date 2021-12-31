Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Видео Секс

Может ли мужчина имитировать оргазм — ответ сексолога

31 декабря 2021, 16:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
мужчина

Бытует мнение, что оргазм имитируют только женщины. Однако это не так. Мужчины также могут иногда притворяться, что получили удовлетворение от секса.

Сексолог Юлия Дамочкина прокомментировала этот вопрос.

— Без проблем (могут имитировать — Ред.). И очень часто это делают, — говорит Юлия Дамочкина.

По ее словам, у большинства мужчин оргазм сопровождается семяизвержением. И некоторые считают, что это одно и то же, однако это не так.

— Люди, которые практикуют даосские техники, могут легко получать оргазм без семяизвержения. Любой мужчина может этому научиться. Некоторые даже могли это случайно сделать, — добавляет она.

Читайте также:
оргазмКлитор 7-12 см. Сексолог объяснила, почему вагинального оргазма не бывает

При этом если у мужчины не выходит достигнуть удовольствия, он может это имитировать. И делает это для того, чтобы не заподозрили, что у него проблемы с этим.

Все связано с тем, что им сложно признаться в своих проблемах сексуального характера, поэтому они могут прибегать к такому методу.

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка