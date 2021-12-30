У большинства женщин самая чувствительная эрогенная зона — это клитор. Во время его стимуляции она ощущает приятные ощущения и получает оргазм. При этом многие ошибочно делят оргазм на вагинальный и клиторальный.

Сексолог Юлия Дамочкина объяснила, почему это неправильно.

— То, что называется клиторальный и вагинальный оргазм, это не название, а способ стимуляции, благодаря которому он был достигнут. Клиторальный — с помощью стимуляции головки клитора, вагинальный — во время воздействия на так называемую точку G внутри влагалища, — говорит Юлия Дамочкина.

По ее словам, если посмотреть на анатомию женской системы половых органов, то точка G находится на пересечении ножек клитора. И, по сути, все равно происходит воздействие на клитор, только другим способом, через вагину.

— Многие не знают, что у женщины размер клитора может варьироваться от 7 до 12 сантиметров. Он расположен внутри. Наружи находится только головка. Поэтому правильно говорить не о клиторе, а о целой клиторальной системе. И точка G находится на пересечении ножек клитора, — объясняет сексолог.

Как объясняет специалист, женщина может развивать свою чувствительность — как внешние, так и внутренние эрогенные зоны.

Для этого используются специальные техники самомассажа.