У більшості жінок найчутливіша ерогенна зона – це клітор. Під час його стимуляції вона відчуває приємні відчуття та отримує оргазм. Водночас багато хто помилково ділить оргазм на вагінальний та кліторальний.

Сексологиня Юлія Дамочкіна пояснила, чому це неправильно.

– Те, що називається кліторальний та вагінальний оргазм, це не назва, а спосіб стимуляції, завдяки якому його було досягнуто. Кліторальний – за допомогою стимуляції головки клітора, вагінальний – під час впливу на так звану точку G усередині піхви, – каже Юлія Дамочкіна.

За її словами, якщо подивитися на анатомію жіночої системи статевих органів, то точка G розташована на перетині ніжок клітора. І, по суті, все одно відбувається вплив на клітор, лише іншим способом, через вагіну.

– Багато хто не знає, що у жінки розмір клітора може бути від 7 до 12 сантиметрів. Він розташований усередині. Зовні – лише головка. Тому правильно говорити не про клітор, а про цілу кліторальну систему. І точка G розташована на перетині ніжок клітора, – пояснює сексологиня.

Як пояснює фахівець, жінка може розвивати свою чутливість – як зовнішні, так і внутрішні ерогенні зони.

Для цього використовуються спеціальні техніки самомасажу.