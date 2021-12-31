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Чи може чоловік імітувати оргазм – відповідь сексолога

31 Грудня 2021, 16:15
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
мужчина

Існує думка, що оргазм імітують лише жінки. Однак це не так. Чоловіки також іноді можуть вдавати, що отримали задоволення від сексу.

Сексолог Юлія Дамочкіна прокоментувала це питання.

– Без проблем (можуть імітувати – Ред.). І дуже часто це роблять, – каже Юлія Дамочкіна.

За її словами, у більшості чоловіків оргазм супроводжується сім’явипусканням. І дехто вважає, що це те саме, проте це не так.

– Люди, які практикують даоські техніки, можуть легко отримувати оргазм без сім’явипускання. Будь-який чоловік може цьому навчитися. Дехто навіть міг це випадково зробити, – додає вона.

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Водночас якщо у чоловіка не виходить досягти задоволення, він може це імітувати. І робить це для того, щоб не запідозрили, що має проблеми з цим.

Все пов’язано з тим, що їм складно зізнатися у своїх проблемах сексуального характеру, тому вони можуть вдаватися до такого методу.

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