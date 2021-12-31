Чи може чоловік імітувати оргазм – відповідь сексолога

Існує думка, що оргазм імітують лише жінки. Однак це не так. Чоловіки також іноді можуть вдавати, що отримали задоволення від сексу.

Сексолог Юлія Дамочкіна прокоментувала це питання.

– Без проблем (можуть імітувати – Ред.). І дуже часто це роблять, – каже Юлія Дамочкіна.

За її словами, у більшості чоловіків оргазм супроводжується сім’явипусканням. І дехто вважає, що це те саме, проте це не так.

– Люди, які практикують даоські техніки, можуть легко отримувати оргазм без сім’явипускання. Будь-який чоловік може цьому навчитися. Дехто навіть міг це випадково зробити, – додає вона.

Водночас якщо у чоловіка не виходить досягти задоволення, він може це імітувати. І робить це для того, щоб не запідозрили, що має проблеми з цим.

Все пов’язано з тим, що їм складно зізнатися у своїх проблемах сексуального характеру, тому вони можуть вдаватися до такого методу.