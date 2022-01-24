Эпидемиологи Университета Питтсбурга в США определили виды деятельности, от которых пожилые люди чувствуют быструю усталость. Это может предсказать вероятность их смерти менее чем через три года.

Пожилые люди, которые набрали самые высокие баллы с точки зрения того, насколько усталыми или истощенными они себя чувствовали после занятий, требующих физических усилий, имели более чем в два раза больше шансов умереть в следующие 2,7 года по сравнению с их сверстниками, которые набрали меньше баллов.

— Наше исследование является первым, в котором более сильная физическая утомляемость связывается с более ранней смертью. И наоборот, более низкие баллы указывают на большую энергии и долголетие, — отметила доцент кафедры эпидемиологии, ведущий автор Нэнси В. Глинн.

Она и ее коллеги применили Питтсбургскую шкалу утомляемости к почти 3 тыс. участникам в возрасте 60 лет и старше. Добровольцы оценили от 0 до 5 баллов, насколько усталыми, по их мнению, могут быть после, например, неторопливой 30-минутной прогулки, легкой работы по дому или тяжелой работы в саду.

Последующие действия по этой работе были завершены в конце 2019 года, чтобы избежать увеличения смертности от пандемии Covid-19, что дало команде данные о каждом участнике в среднем за 2,7 года.

После учета различных факторов, влияющих на смертность, таких как депрессия или сопутствующие неизлечимые заболевания, возраст и пол, команда обнаружила, что участники, набравшие 25 баллов или выше по Питтсбургской шкале утомляемости, имели в 2,3 раза больше шансов умереть через 2,7 года по сравнению со своими коллегами, набравшими менее 25 баллов.

— Хотя Питтсбургская шкала утомляемости широко используется в исследованиях как надежный и чувствительный способ измерения утомляемости, она недостаточно востребована в лечебных целях, — сказала Глинн.

Она подчеркнула, что конечная цель ее работы — разработать методы вмешательства в области физической активности, направленные на снижение утомляемости и тем самым остановить нисходящую спираль нарушений физических функций, характерных для процесса старения.