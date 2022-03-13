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Роздроблену осколками міни ногу ампутують: у Дніпрі борються за життя 43-річної матері

13 Березня 2022, 09:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хирурги
Джерело: Depositphotos

Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова борються на життя 43-річної Юлії, яка отримала важкі травми від вибуху міни. Швидше за все, жінка залишиться інвалідом на все життя.

До лікарні Мечникова Юлія поступила в дуже важкому стані. Залізні осколки міни влучили в голову, шию, плече. Особливо постраждала нога, роздроблена в області стегна на кілька частин.

Також діагностовано осколковий перелом правої руки і критична ниркова недостатність.

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За оцінками лікарів, шанси на порятунок життя пацієнтки можливі тільки через ампутацію. Медики зібралися на консиліум.

Хірурги Костянтин Кравченко і Віталій Назаренко роблять все можливе, щоб стабілізувати важку пацієнтку.

Відомо, що вдома у молодої жінки залишилися діти. І вже сьогодні зрозуміло, що позаду залишилося спокійне життя в здоровому, не понівеченому війною тілі. Швидше за все, Юлія залишиться інвалідом…

Тим часом, психолог клініки готова в будь-яку годину дня і ночі допомогти зневіреним, які втратили впевненість у завтрашньому дні пацієнтам, поранених війною морально і фізично…

Джерело: Сергвй Риженко

Теги
Війна в Україні , Лікарня ім. Мечникова
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