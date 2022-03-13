Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова борются на жизнь 43-летней Юлии, получившей тяжелые травмы от взрыва мины. Скорее всего, женщина останется инвалидом на всю жизнь.

В больницу Мечникова Юлия поступила в очень тяжелом состоянии. Железные осколки мины попали в голову, шею, плечо. Особо пострадала нога, раздробленная в области бедра на несколько частей.

Также диагностированы осколочный перелом правой руки и критическая почечная недостаточность.

По оценкам врачей, шансы на спасение жизни пациентки возможны только через ампутацию. Медики собрались на консилиум.

Хирурги Константин Кравченко и Виталий Назаренко делают все возможное, чтобы стабилизировать тяжелую пациентку.

Известно, что дома у молодой женщины остались дети. И уже сегодня понятно, что позади осталась спокойная жизнь в здоровом, неизувеченном войной теле. Скорее всего, Юлия останется инвалидом…

Между тем, психолог клиники готова в любое время дня и ночи помочь отчаявшимся, потерявшим уверенность в завтрашнем дне пациентам, израненных войной морально и физически…

Источник: Сергей Рыженко