Американський медик Джош Тамайо-Сарвер, який працює у відділенні невідкладної допомоги, показав на практиці, що якби він повністю довірився штучному інтелекту, для однієї з його пацієнток така діагностика стала б фатальною.

Відомо, що лікар, віце-президент з інновацій в клініці Inflect Health, щоб перевірити програму, для початку ввів в неї історії хвороби 40 осіб, яких він лікував сам протягом певного часу, з симптомами, які привели їх у відділення невідкладної допомоги.

– Чат-бот добре впорався з аналізом поширених діагнозів, якщо все, що я йому давав, було точним і дуже детальним, – зазначив Джош Тамайо-Сарвер.

У той же час, штучний інтелект не зміг визначити позаматкову вагітність жінки, про яку пацієнтка не знала. Якщо такий стан діагностувати занадто пізно, це може призвести до летального результату.

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У реальній ситуації лікар своєчасно прооперував молоду жінку і врятував її.

– Я боюся, що незліченна кількість людей вже використовують ChatGPT для самодіагностики замість того, щоб відвідувати лікаря. Якби моя пацієнтка зробила це, відповідь ChatGPT могла б її вбити, – попередив Джош Тамайо-Сарвер.

Лікар зробив висновок, що поки ця технологія не стане потужнішою, люди повинні мати реалістичні очікування щодо її обмежень.

Нагадаємо, в США модель штучного інтелекту пройшла іспит з отримання медичної ліцензії. Йдеться про тест, який потрібно здавати лікарям перед початком практики.

Джерело: PRESS hub