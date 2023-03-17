Американский медик Джош Тамайо-Сарвер, работающий в отделении неотложной помощи, показал на практике, что если бы он полностью доверился искусственному интеллекту, для одной из его пациенток такая диагностика стала бы роковой.

Известно, что врач, вице-президент по инновациям в клинике Inflect Health, чтобы проверить программу, для начала ввел в нее истории болезни 40 человек, которых он лечил сам в течение определенного времени, с симптомами, которые привели их в отделение неотложной помощи.

— Чат-бот хорошо справился с анализом распространенных диагнозов, если все, что я ему давал, было точным и очень детальным, — отметил Джош Тамайо-Сарвер.

В то же время, искусственный интеллект не смог определить внематочную беременность женщины, о которой пациентка не знала. Если такое состояние диагностировать слишком поздно, это может привести к летальному исходу.

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В реальной ситуации врач своевременно прооперировал молодую женщину и спас ее.

— Я боюсь, что бесчисленное количество людей уже используют ChatGPT для самодиагностики вместо того, чтобы посещать врача. Если бы моя пациентка сделала это, ответ ChatGPT мог бы ее убить, – предупредил Джош Тамайо-Сарвер.

Врач заключил, что пока эта технология не станет мощнее, люди должны иметь реалистичные ожидания относительно ее ограничений.

Напомним, в США модель искусственного интеллекта прошла экзамен по получению медицинской лицензии. Речь идет о тесте, который нужно сдавать врачам перед началом практики.

Источник: PRESS hub