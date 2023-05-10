Молодій дівчині із Самбора, яка мала злоякісну пухлину щелепи, американсько-українська команда лікарів зробила надскладну реконструктивну операцію – вони виправили дефект обличчя, використавши фрагмент кістки з… власної ноги пацієнтки.

Анні із Самбора – 21 рік. Злоякісну пухлину щелепи – тератому – їй діагностували при народженні. Назва пухлини з грецької перекладається, як чудовисько. Пухлина була великою, аж 20 см!

Новонародженій дівчинці щелепно-лицеві хірурги Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит тоді життя врятували, але Ані було складно дихати та їсти. У 9 років її прооперували вдруге, та це не вирішило проблему. Дівчинка росла і страждала. Як фізично, так і морально.

Коли нещодавно до Львова приїхала команда хірургів зі США, їм показали пацієнтку, яка так довго й безнадійно очікувала на допомогу.

Після обстежень Ані запропонували складну реконструктивну операцію. Щоб виконати її, потрібне було особливе обладнання, якого у Львові немає. Тож дівчину і її лікарку Христину Пограничну з Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії запросили до США, в Техас.

Планування операції тривало пів року.

Дівчині відділили частину кістки ноги разом із судиною, яка надалі живитиме щелепу. Такі мікроваскулярні операції – тривала робота: треба акуратно відпрепарувати кістку з судинами і помістити в ділянку дефекту у щелепі, перед тим сформувати її анатомічні особливості.

Тонка скульптурна робота.

І робили її висококласні фахівці. До порятунку Ані залучили Джейсона Поттера і Ланса Оксфорда – провідних американських пластичних хірургів, які спеціалізуються на мікроваскулярних реконструктивних операціях. Усе вдалося!

Аня вже повернулася додому. Знайомі чи не вперше побачили, що вона посміхається. За необхідності, призначать ще одну пластичну операцію – для максимального косметичного ефекту.

Джерело і фото: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит