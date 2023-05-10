Молодой девушке из Самбора, у которой была злокачественная опухоль челюсти, американско-украинская команда врачей сделала сложнейшую реконструктивную операцию — они исправили дефект лица, использовав фрагмент кости из… собственной ноги пациентки.

Анне из Самбора — 21 год. Злокачественную опухоль челюсти — тератому — ей диагностировали при рождении. Название опухоли с греческого переводится, как чудовище. Опухоль была большой, аж 20 см!

Новорожденной девочке челюстно-лицевые хирурги Львовской областной детской клинической больницы Охматдет тогда жизнь спасли, но Ане было сложно дышать и есть. В 9 лет ее прооперировали во второй раз, но это не решило проблему.

Девочка росла и страдала. Как физически, так и морально.

Когда недавно во Львов приехала команда хирургов из США, им показали пациентку, которая так долго и безнадежно ожидала помощи.

После обследований Ане и предложили ту сложную реконструктивную операцию. Чтобы выполнить ее, нужно было особое оборудование, которого во Львове нет. Поэтому девушку и ее врача Кристину Пограничную из Межрегионального центра детской челюстно-лицевой хирургии пригласили в США, в Техас.

Планирование операции длилось полгода.

Девочке отделили часть кости ноги вместе с сосудом, который в дальнейшем будет питать челюсть. Такие микроваскулярные операции — длительная работа: надо аккуратно отпрепарировать кость с сосудами и поместить в участок дефекта в челюсти, перед тем сформировать ее анатомические особенности.

Тонкая скульптурная работа.

И делали ее высококлассные специалисты. К спасению Ани привлекли Джейсона Поттера и Ланса Оксфорда — ведущих американских пластических хирургов, специализирующихся на микроваскулярных реконструктивных операциях. Все удалось!

Аня уже вернулась домой. Знакомые едва ли не впервые увидели, что она улыбается. При необходимости, назначат еще одну пластическую операцию для максимального косметического эффекта.

Источник и фото: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит