Пацієнта, який перебував у важкому стані та життя якого згасало на очах, майже в останню мить врятували в Інституті серця.

44-річний Олександр, що мав дуже рідкісну групу крові, таки дочекався донорського органа, який підходив йому за всіма параметрами.

Цю історію в Інституті серця назвали справжнім дивом. І ще раз наголосили, ніколи не варто втрачати надію й опускати руки.

Олександр родом із Івано-Франківщини, у нього прекрасна дружина і двоє чудових діток. Жили дружно, займалися своїми улюбленими справами, будували плани.

Раптово, у 2021 році, у чоловіка стався обширний інфаркт міокарда. І життя розбилося на друзки. Хоч після лікування і став на ноги, та хворе серце відмовлялося працювати.

Стан стрімко погіршувався, попри консервативне лікування, раз по раз чоловік опинявся в реанімації Івано-Франківської міської лікарні.

Там уже прямо говорили – всі варіанти лікування вичерпані, врятувати Олександра може лише пересадка серця.

Так пацієнт потрапив в Інститут серця, щоб тут очікувати донорський орган.

Лікарі проводили всі необхідні заходи, щоб Олександр його дочекався. Хоча знали, на це важко сподіватися – у пацієнта рідкісна IV група крові.

Але диво таки трапилося! 3 липня команда знаних і авторитетних хірургів під керівництвом Бориса Тодурова виконала своєму “рідкісному” пацієнту трансплантацію серця від посмертного донора.

Минуло небагато часу з того дня. Лікарі не пізнали Олександра, що прихав на контрольний огляд. Ось він на фото з лікаркою-кардіологом Софією Чайковською.

Чоловік живе тепер на повну! Готується вести доньку у перший клас, щонеділі ходить із сімʼєю до церкви і дякує Богу за шанс, який отримав.

Лікарі безмежно щасливі, що змогли врятувати Олександра та ще раз наголошують – в житті немає нічого неможливого.

А ще віддають велику шану сімʼям посмертних донорів, які погоджуються на забір органів, і цим рятують життя багатьох важкохворих людей.

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Джерело і фото: Інститут серця