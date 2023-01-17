Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Що можна їсти, щоб схуднути – поради дієтолога

17 Січня 2023, 13:38
Анна Голішевська Редакторка сайту
Їжа
Джерело: Unsplash

Дієтологи часто говорять про те, що навіть якщо ви інтенсивно тренуєтесь, але не дотримуєтеся правильного харчування, то ефекту буде менше. Секрет втрати ваги майже завжди полягає у правильному харчуванні.

Якщо ви хочете досягти найшвидшого і найпомітнішого результату, необхідно поєднувати правильне харчування та регулярні фізичні навантаження. Що можна їсти, щоб схуднути – читайте в матеріалі.

Дієтолог-нутриціолог Галина Довідна вважає –  для того, щоб схуднути, необхідно вживати натуральні інгредієнти для підвищення метаболізму. Наприклад, закупіться такими продуктами:

Зараз дивляться
  • корицею;
  • імбирем;
  • перцем;
  • куркумою;
  • сухим часником.

Такі інгредієнти потрібно додавати в їжу щодня, якщо ви хочете схуднути.

Поряд з помірністю і регулярними вправами, вживання цих поживних продуктів має прокласти ваш шлях до успіху і більш здорового життя.

Також є багато корисних продуктів, які можна їсти, щоб схуднути.

Що можна їсти, щоб схуднути

Їжа

Фото – Unsplash

  1. Цілі яйця. Вони багаті білком і жирами й дуже насичують. Майже всі корисні речовини містяться в жовтках.
  2. Листова зелень. У ній не тільки мало калорій, а й багато клітковини, яка допомагає зберігати відчуття ситості.
  3. Лосось. Багатий високоякісним білком, корисними жирами та різними важливими живильними речовинами.
  4. Хрестоцвіті овочі (броколі, цвітна та брюссельська капуста). Вони також дуже поживні й містять корисні речовини.
  5. Нежирна яловичина і куряча грудка.
  6. Варена картопля. Містить неймовірно широкий спектр поживних речовин — потроху майже всього, що вам потрібно. У ній особливо багато калію, який відіграєважливу роль у контролі артеріального тиску.
  7. Тунець – прекрасне пісне джерело високоякісного білка. Якщо ви намагаєтеся збільшити споживання білка, обирайте консерви з тунця у воді, а не в маслі.
  8. Квасоля і бобові (сочевиця, чорна квасоля). Містять стійкий крохмаль та обидва багаті білком і клітковиною, що сприяє насиченню та знижує споживання калорій.
  9. Супи. Завдяки високому вмісту води вони дуже ситні. Однак намагайтеся уникати кремових або масляних супів.
  10. Сир. Складається з білка з дуже невеликою кількістю вуглеводів і жиру. Він також багатий кальцієм, який сприяє спалюванню жиру.
  11. Авокадо. Багатий корисними жирами, мононенасиченою олеїновою кислотою, клітковиною та калієм. Це хороший приклад здорового джерела жиру, який ви можете додати до свого раціону, намагаючись схуднути.
  12. Яблучний оцет. Додавання яблучного оцту в овочевий салат може допомогти приборкати апетит, що потенційно сприятиме втраті ваги.
  13. Горіхи. Попри високий вміст жирів горіхи містять збалансовану кількість білка, клітковини й корисних жирів.
  14. Цільнозернові каші (овес, коричневий рис і кіноа). Цільні зерна багаті клітковиною і містять пристойну кількість білка. Вам слід уникати очищених зерен, якщо ви намагаєтеся схуднути.
  15. Перець чилі. Вживання гострої їжі, що містить перець чилі, може тимчасово знизити апетит і навіть прискорити спалювання жиру.
  16. Фрукти. Містять трохи натурального цукру, тому ви можете легко вносити їх у дієту для схуднення. Вони багаті на клітковину, антиоксиданти та різні живильні речовини, які уповільнюють збільшення цукру в крові після їжі.
  17. Грейпфрут. Дослідження засвідчують, що грейпфрут може пригнічувати апетит і знижувати споживання калорій, якщо вживати його перед їжею. Варто спробувати, якщо ви хочете схуднути.
  18. Насіння чіа. Продукт із низьким вмістом вуглеводів і один з найкращих джерел клітковини у світі, яка насичує вас і знижує апетит.
  19. Кокосова олія. Багата тригліцеридами, які посилюють відчуття ситості краще, ніж інші жири, і збільшують кількість спалених калорій. Також вона знижує кількість жиру на животі.
  20. Оливкова олія першого віджиму. Це, ймовірно, один з найкорисніших жирів на планеті.
  21. Повножировий йогурт. Жирні молочні продукти, але не знежирені, з часом знижують ризик ожиріння і діабету 2 типу. Нежирний йогурт зазвичай містить цукор, тому його краще уникати.
Читайте також:
зайва вагаКоли дієта і спортзал не допомагають: чому іноді так складно боротися із зайвою вагою

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь