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Смертоносний метал: побутовий свинець веде до загибелі 1 млн людей на рік

25 Жовтня 2022, 12:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Смертоносний метал: побутовий свинець веде до загибелі 1 млн людей на рік
Джерело: Depositphotos

Міжнародний тиждень по запобіганню отруєння свинцем, який ВООЗ проводить з 23 по 29 жовтня, став актуальним приводом нагадати світу про те, що щорічно майже 1 млн людей помирають від захворювань, пов’язаних з отруєнням свинцем, а багато хто стає інвалідами.

Повідомляється, що свинець – це отруйна речовина, накопичення якої впливає на цілу низку систем організму. Свинець особливо токсичний для дітей молодшого віку навіть при отруєнні в низьких концентраціях.

За даними ВООЗ, з впливом свинцю можуть бути пов’язані 30% випадків ідіопатичної розумової відсталості, 4,6% серцево-судинних захворювань і 3% хронічних захворювань нирок.

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У дітей віком до п’яти років свинець пошкоджує мозок до того, як у них з’являється можливість повного розвитку, і викликає неврологічні, когнітивні та фізичні порушення протягом усього життя.

Відзначається, що свинець присутній в етилованому бензині, в спеціях, косметиці, деяких ліках, в іграшках та інших споживчих товарах.

Діти можуть проковтнути пил з іграшок або поверхонь, пофарбованих фарбою з свинцем, або піддаватися впливу через глазуровану свинцем кераміку та деякі традиційні ліки та косметику.

Ще одна велика проблема – неналежна утилізація свинцево-кислотних акумуляторних батарей.

ВООЗ закликає заборонити використання свинцевих фарб, виявити і ліквідувати всі джерела впливу цієї речовини, інформувати громадськість про небезпеки неправильного використання свинцевмісних виробів

Експерти ВООЗ пропонують здійснювати постійний моніторинг, в тому числі проводити регулярне тестування дітей на рівень свинцю в крові.

Джерело: ООН

Теги
ВООЗ метал ООН Отруєння Смерть хвороби
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