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Спалах кишкової інфекції в океані: захворіли 300 пасажирів і членів екіпажу Ruby Princess

13 Березня 2023, 16:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
круиз
Джерело: Depositphotos

Понад 300 пасажирів і членів екіпажу Ruby Princess заразилися шлунково-кишковим захворюванням, що спричинило блювоту та діарею, повідомили цього тижня Центри з контролю та профілактики захворювань.

Рейс Princess Cruises, який перевозив близько чотирьох тис. людей, тривав з 26 лютого по неділю в західній частині Карибського моря і пришвартувався в Галвестоні, Техас.

Хоча CDC не вказав конкретного вірусу, у заяві Princess Cruises йдеться, що причиною, ймовірно, є норовірус.

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За даними CDC, близько 10 % пасажирів і 3 % екіпажу на борту були хворі.

– При перших ознаках збільшення кількості пасажирів, які звертаються до медичного центру із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, ми негайно розпочали додаткові посилені процедури санітарної обробки, щоб припинити поширення цього вірусу від людини до людини, — йдеться в заяві Princess Cruises.

У компанії заявили, що судно пройшло додаткову дезінфекцію перед наступним рейсом.

Спалах на Ruby Princess є четвертим спалахом шлунково-кишкового захворювання під час круїзу цього року. Першим був норовірус під час багатомісячної подорожі від P&O Cruises (належить Carnival). CDC повідомив, що 86 пасажирів і 20 членів екіпажу захворіли на борту Arcadia. У двох круїзах Royal Caribbean також були спалахи цього року.

Спалахи захворювань шлунково-кишкового тракту були меншими, ніж у роки до пандемії, завдяки  протоколам безпеки, щоб запобігти поширенню коронавірусу. У 2022 році було зареєстровано чотири спалахи. Один – у 2021 році.

Пасажири, які подорожують у круїзах, уразливі до вірусів. У перші дні пандемії кілька суден постраждали від спалахів коронавірусу, що призвело до паузи в усій галузі. За даними Australian Broadcasting Corp, у 2020 році рейс Ruby Princess із Сіднея став найбільш смертоносним через Covid-19: 28 смертей і 700 випадків інфікування.

У 2019 році, останньому році перед пандемією, CDC повідомив про 10 випадків шлунково-кишкових захворювань; вісім були норовірусами. Круїзні компанії повідомили про загалом 32 спалахи між 2017 і 2019 роками, хоча загалом кількість випадків знизилася з 2006 року.

– Норовірус може бути особливо складним для контролю на круїзних лайнерах через тісні житлові приміщення, спільні їдальні та швидку зміну пасажирів, — повідомляє CDC на своєму веб-сайті.

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Коли корабель причалює, норовірус може бути занесений на борт із зараженою їжею чи водою або пасажирами, які заразилися на березі.

Джерело
The Washington Post
Теги
лікування
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