Влада Китаю реквізувала виробництво предметів медичного призначення по всій країні, пояснивши це тим, що мільйони людей щосили намагаються отримати основні ліки та набори для тестування на тлі сплеску нових випадків Covid-19.

Повідомляється, що після раптового рішення китайського уряду щодо скасування блокувань і масового тестування, аптеки у великих містах були спустошені.

Відзначається, що для вирішення загальнонаціональної нестачі ліків і медичних товарів офіційні особи залучили більше десятка китайських фармацевтичних фірм, щоб допомогти убезпечити поставки основних препаратів — евфемізм для реквізиції.

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Згідно з місцевими повідомленнями, щонайменше 11 з 42 виробників тестових наборів, чия продукція ліцензована медичними регуляторами Китаю, були конфісковані урядом або отримали замовлення від держави.

Влада Пекіна направила додаткових співробітників до шести виробників наборів антигенів, щоб допомогти їм збільшити виробництво, йдеться на сайті муніципалітету.

Повідомляється, що деякі місцеві влади ввели політику нормування. Так, офіційні особи міста Чжухай заявили, що для покупки ліків від лихоманки в більш ніж 500 аптеках буде потрібна реєстрація посвідчення особи, при цьому жителям дозволено купувати тільки шість таблеток на тиждень.