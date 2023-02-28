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Сприяти адаптації ветеранів війни до мирного життя: корпоративна стратегія Starlight Media

28 Лютого 2023, 13:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
військовий
Джерело: Depositphotos

Медіагрупа Starlight Media створила корпоративну стратегію з адаптації ветеранів російсько-української війни до мирного життя. Мета – сприяти формуванню інклюзивних і сприятливих умов для працевлаштування, реабілітації українських військових після завершення служби.

Це перша така комплексна стратегія українського бізнесу, що вводить систему підтримки та адвокації прав ветеранів у суспільстві.

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– Корпоративна програма була створена з нескінченною вдячністю до ветеранів війни та очікуванням повернення всіх захисників і захисниць, які борються за українську свободу та незалежність, – йдеться у повідомленні.

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Starlight Media зробить відкритим доступ до всіх своїх напрацювань і проєктів, щоб досягти більшої соціальної користі та поширити ці практики серед відповідального українського бізнесу і всіх зацікавлених сторін.

– Ми точно знаємо, що маємо працювати вже зараз як медіагрупа, як роботодавець, як бізнес, щоби стати надійним плечем опори для повернення тих, хто вніс свій вклад у нашу безпеку та свободу, – зазначив СЕО Starlight Media Олександр Богуцький.

Олександр Богуцький також висловив упевненість, що проєкт знайде багато партнерів – серед українських компаній, громадських і державних інститутів, серед пересічних українців.

Теги
Війна в Україні працевлаштування реабілітація українські військові
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