Медіагрупа Starlight Media створила корпоративну стратегію з адаптації ветеранів російсько-української війни до мирного життя. Мета – сприяти формуванню інклюзивних і сприятливих умов для працевлаштування, реабілітації українських військових після завершення служби.

Це перша така комплексна стратегія українського бізнесу, що вводить систему підтримки та адвокації прав ветеранів у суспільстві.

Зараз дивляться

– Корпоративна програма була створена з нескінченною вдячністю до ветеранів війни та очікуванням повернення всіх захисників і захисниць, які борються за українську свободу та незалежність, – йдеться у повідомленні.

Starlight Media зробить відкритим доступ до всіх своїх напрацювань і проєктів, щоб досягти більшої соціальної користі та поширити ці практики серед відповідального українського бізнесу і всіх зацікавлених сторін.

– Ми точно знаємо, що маємо працювати вже зараз як медіагрупа, як роботодавець, як бізнес, щоби стати надійним плечем опори для повернення тих, хто вніс свій вклад у нашу безпеку та свободу, – зазначив СЕО Starlight Media Олександр Богуцький.

Олександр Богуцький також висловив упевненість, що проєкт знайде багато партнерів – серед українських компаній, громадських і державних інститутів, серед пересічних українців.