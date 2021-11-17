Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст США, заявив, що якщо Америка ще більше підвищить рівень вакцинації, можливо, Covid-19 набуде ендемічного статусу наступного року.

Наразі понад 70% дорослих у США повністю вакциновані.

Але своїм прогнозом Фаучі визнав те, що зараз широко обговорюють експерти: Covid-19 неможливо ліквідувати і, ймовірно, він стане ендемічним, тобто завжди буде присутнім у популяції певною мірою, як, наприклад, грип або вітряна віспа.

– Люди все одно будуть заражатися, – сказав Фаучі. – Люди все одно можуть потрапити в лікарню, але рівень буде настільки низьким, що ми не будемо думати про це весь час.

Впливова група США, яка консультує Центри контролю та профілактики захворювань (CDC), обговорить у п’ятницю питання щодо розширення права на повторні щеплення для всіх дорослих, що може зробити щеплення доступними вже на цих вихідних.

Існує широкий діапазон думок щодо того, що можна вважати контролем над вірусом, зазначив Фаучі.

– Ви можете контролювати 50 тис. випадків на день. Для мене це не найкращий контроль, і це не ендемічність, на яку я б погодився.

Він не згоден з тими, хто стверджує, що настав час почати вчитися жити з вірусом, який нас оточує постійно.

Тому він продовжує наполягати на тому, щоб якомога більше людей вакцинувалися.