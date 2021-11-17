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США можуть взяти під контроль Covid-19 до наступного року

17 Листопада 2021, 19:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров\’я
США можуть взяти під контроль Covid-19 до наступного року
Джерело: Depositphotos

Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст США, заявив, що якщо Америка ще більше підвищить рівень вакцинації, можливо, Covid-19 набуде ендемічного статусу наступного року.

Наразі понад 70% дорослих у США повністю вакциновані.

Але своїм прогнозом Фаучі визнав те, що зараз широко обговорюють експерти: Covid-19 неможливо ліквідувати і, ймовірно, він стане ендемічним, тобто завжди буде присутнім у популяції певною мірою, як, наприклад, грип або вітряна віспа.

– Люди все одно будуть заражатися, – сказав Фаучі. – Люди все одно можуть потрапити в лікарню, але рівень буде настільки низьким, що ми не будемо думати про це весь час.

Впливова група США, яка консультує Центри контролю та профілактики захворювань (CDC), обговорить у п’ятницю питання щодо розширення права на повторні щеплення для всіх дорослих, що може зробити щеплення доступними вже на цих вихідних.

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Існує широкий діапазон думок щодо того, що можна вважати контролем над вірусом, зазначив Фаучі.

– Ви можете контролювати 50 тис. випадків на день. Для мене це не найкращий контроль, і це не ендемічність, на яку я б погодився.

Він не згоден з тими, хто стверджує, що настав час почати вчитися жити з вірусом, який нас оточує постійно.

Тому він продовжує наполягати на тому, щоб якомога більше людей вакцинувалися.

Джерело
The Guardian
Теги
Вакцинація
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