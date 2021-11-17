Энтони Фаучи, главный инфекционист США, заявил, что если Америка еще больше повысит уровень вакцинации, возможно, Covid-19 приобретет эндемический статус в следующем году.

В настоящее время более 70% взрослых в США полностью вакцинированы.

Но своим прогнозом Фаучи признал то, что сейчас обсуждают эксперты: что Covid-19 невозможно ликвидировать и, вероятно, он станет эндемичным, то есть всегда будет присутствовать в популяции в определенной степени, как, например, грипп или ветряная оспа.

– Люди все равно будут заражаться, – сказал Фаучи. – Люди все равно могут попасть в больницу, но уровень будет настолько низким, что мы не будем думать об этом все время.

Влиятельная группа США, консультирующая Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC), обсудит в пятницу вопрос о расширении права на повторные прививки для всех взрослых, что может сделать прививки доступными уже в эти выходные.

Существует широкий диапазон мнений по поводу того, что можно считать контролем над вирусом, отметил Фаучи.

– Вы можете контролировать 50 тыс. случаев в день. Для меня это не самый лучший контроль, и это не эндемичность, на которую я бы согласился, -сказал Фаучи.

Он не согласен с теми, кто утверждает, что пора начать учиться жить с вирусом, который нас окружает все время.

Поэтому он продолжает настаивать, чтобы как можно больше людей вакцинировались.