Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я, опублікованим сьогодні, 6 березня, кількість нових випадків захворювання на Covid-19, зареєстрованих у всьому світі, знижується другий тиждень поспіль. Минулого тижня також скоротилося і число підтверджених смертей від Covid-19.

У своєму останньому звіті щодо пандемії ВООЗ повідомила про 9 млн випадків інфікування, щотижневому зниженні на 16% і більше 26 тис. нових смертей від Covid-19.

Цю тенденцію підтвердило і агентство охорони здоров’я ООН. Хоча при цьому попередило, що статистика містить певну невизначеність, оскільки багато країн припинили широкомасштабне тестування на коронавірус, а це означає, що багато випадків, ймовірно, залишаться непоміченими.

Агентство продовжує попереджати країни не відмовлятися від своїх Covid-протоколів занадто швидко і передбачає, що майбутні варіанти можуть легко поширюватися, якщо системи спостереження і тестування будуть відкладені.

Минулого тижня Велика Британія заявила, що Covid-19 досяг рекордного рівня по всій країні. При цьому, згідно з державною статистикою, інфіковано приблизно 1 з 13 осіб. Ці цифри з’явилися в той же день, коли британський уряд відмовився від своєї програми безкоштовного тестування.

Тим часом, на цьому тижні китайська влада провела ще одне масове тестування в Шанхаї, який залишається заблокованим після чергового стрибка числа інфекцій: у місті зареєстровано понад 90 тис. нових випадків, але жодного випадку смерті під час пандемії.

Незважаючи на зростаюче суспільне розчарування і побоювання з приводу економічних наслідків, Китай заявляє, що дотримується свого жорсткого підходу нульової терпимості, що передбачає блокування, масове тестування і обов’язкову ізоляцію всіх підозрілих випадків і близьких контактів.

Після громадського обурення влада Шанхаю заявила, що дозволить принаймні деяким батькам залишатися з дітьми, зараженими на Covid-19, зробивши виняток з політики ізоляції для всіх, у кого тест показав позитивний результат.