Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, опубликованному сегодня, 6 марта, количество новых случаев заболевания Covid-19, зарегистрированных во всем мире, снижается вторую неделю подряд. На прошлой неделе также сократилось и число подтвержденных смертей от Covid-19.

В своем последнем отчете о пандемии ВОЗ сообщила о 9 млн случаев инфицирования, еженедельном снижении на 16% и более 26 тыс. новых смертей от Covid-19.

Эту тенденцию подтвердило и агентство здравоохранения ООН. Хотя при этом предупредило, что статистика содержит значительную неопределенность, поскольку многие страны прекратили широкомасштабное тестирование на коронавирус, а это означает, что многие случаи, вероятно, останутся незамеченными.

Агентство продолжает предупреждать страны не отказываться от своих Covid—протоколов слишком быстро и предсказывает, что будущие варианты могут легко распространяться, если системы наблюдения и тестирования будут отложены.

На прошлой неделе Великобритания заявила, что Covid-19 достиг рекордного уровня по всей стране. При этом, согласно государственной статистике, инфицирован примерно 1 из 13 человек. Эти цифры появились в тот же день, когда британское правительство отказалось от своей программы бесплатного тестирования.

Между тем, на этой неделе китайские власти провели еще одно массовое тестирование в Шанхае, который остается заблокированным после очередного скачка числа инфекций: в городе зарегистрировано более 90 тыс. новых случаев, но ни одного случая смерти во время пандемии.

Несмотря на растущее общественное разочарование и опасения по поводу экономических последствий, Китай заявляет, что придерживается своего жесткого подхода нулевой терпимости, предусматривающего блокировку, массовое тестирование и обязательную изоляцию всех подозрительных случаев и близких контактов.

После общественного возмущения власти Шанхая заявили, что разрешат по крайней мере некоторым родителям оставаться с детьми, зараженными Covid-19, сделав исключение из политики изоляции для всех, у кого тест показал положительный результат.