У Закарпатській області потрібно створювати цілу мережу нових, сучасних центрів для реабілітації для повного відновлення українців після широкого спектру захворювань та травм.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, який днями відвідав закарпатський регіон.

– Провів сьогодні зустріч з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою та заступником Мирославом Білецьким. Обговорили можливості збільшення кількості закладів охорони здоров’я, на базі яких мають запрацювати реабілітаційні команди, – написав Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що в коло завдань для керівництва області входить й пошук місця або закладу для перепрофілювання під запуск центру для постострой і довготривалої нейрореабілітації.

Зараз дивляться

Віктор Ляшко також відвідав лікарню святого Мартина в Мукачеві. Тут кілька днів тому відкрили два нових стаціонарних відділення: судинної хірургії та кардіології.

А перед цим завершився монтаж сучасної агіографічної системи, яку придбали за рахунок державного бюджету. Тепер в регіоні є ще один центр для лікування інфарктів, що означає ще більшу доступність українців до ефективних методів лікування.

За словами міністра, приємне враження справляє менеджмент лікарень, де швидко монтують та запускають дороге обладнання, яке поставляється централізовано, і завдяки якому люди отримують безкоштовні медичні послуги.

Джерело: Віктор Ляшко