На базі Національного університету Львівська політехніка наприкінці січня планується відкриття навчальної лабораторії біотехнологій, в якій досліджуватимуть бродіння, створюватимуть косметику та виділятимуть ДНК. Про це повідомив керівник стартап-школи Назар Подольчак.
– Відкриття залежить від поставки імпортного обладнання. Через те, що логістика порушена, ми ще чекаємо на обладнання, хоча планували зробити це раніше. Загалом, на створення лабораторії витратили понад 1 млн грн, – зазначив він.
Повідомляється, що біолабораторія діятиме у трьох напрямках:
- косметичний;
- робота з ДНК;
- освітній, зокрема навчання дітей різного віку.
За словами Назара Подольчака, вже є команди, що працюють в лабораторії над власними стартап-проєктами. Крім того, вони будуть займатися освітнім процесом і вчити дітей.
Джерело: Твоє Місто
Фото: Львівська Політехніка