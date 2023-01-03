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Створювати косметику та виділяти ДНК: у Львові відкриють навчальну біолабораторію

3 Січня 2023, 14:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біолабораторія Львів

На базі Національного університету Львівська політехніка наприкінці січня планується відкриття навчальної лабораторії біотехнологій, в якій досліджуватимуть бродіння, створюватимуть косметику та виділятимуть ДНК. Про це повідомив керівник стартап-школи Назар Подольчак.

– Відкриття залежить від поставки імпортного обладнання. Через те, що логістика порушена, ми ще чекаємо на обладнання, хоча планували зробити це раніше. Загалом, на створення лабораторії витратили понад 1 млн грн, – зазначив він.

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Повідомляється, що біолабораторія діятиме у трьох напрямках:

  • косметичний;
  • робота з ДНК;
  • освітній, зокрема навчання дітей різного віку.

За словами Назара Подольчака, вже є команди, що працюють в лабораторії над власними стартап-проєктами. Крім того, вони будуть займатися освітнім процесом і вчити дітей.

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Джерело: Твоє Місто

Фото: Львівська Політехніка

Теги
ДНК косметика Львів
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