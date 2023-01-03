На базі Національного університету Львівська політехніка наприкінці січня планується відкриття навчальної лабораторії біотехнологій, в якій досліджуватимуть бродіння, створюватимуть косметику та виділятимуть ДНК. Про це повідомив керівник стартап-школи Назар Подольчак.

– Відкриття залежить від поставки імпортного обладнання. Через те, що логістика порушена, ми ще чекаємо на обладнання, хоча планували зробити це раніше. Загалом, на створення лабораторії витратили понад 1 млн грн, – зазначив він.

Повідомляється, що біолабораторія діятиме у трьох напрямках:

косметичний;

робота з ДНК;

освітн ій , зокрема навчання дітей різного віку.

За словами Назара Подольчака, вже є команди, що працюють в лабораторії над власними стартап-проєктами. Крім того, вони будуть займатися освітнім процесом і вчити дітей.

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Джерело: Твоє Місто

Фото: Львівська Політехніка